GUA (GUA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GUA (GUA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GUA (GUA) Informatie GUA is a revolutionary cryptocurrency designed to provide users with an unprecedented level of security and efficiency through its unique technology and innovative business model. The core value of GUA lies in its zero-risk contract and century-long LP locking commitment, ensuring the safety of every investor's funds. GUA is not only a new favorite in the meme coin market. but also a community-driven platform that promotes sustainable development in the cryptocurrency market through community participation and transparent governance. In the crowded MemeCoin space filled with frog-themed tokens like PEPE, GUA stands out with its unique NervyFrog twist! Jump #GUA, the next big hit after PEPE! Officiële website: https://www.gua.meme/

GUA (GUA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GUA (GUA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 122.94K $ 122.94K $ 122.94K Totale voorraad: $ 6.25B $ 6.25B $ 6.25B Circulerende voorraad: $ 6.25B $ 6.25B $ 6.25B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 122.94K $ 122.94K $ 122.94K Hoogste ooit: $ 0.00136494 $ 0.00136494 $ 0.00136494 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GUA (GUA) prijs

GUA (GUA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GUA (GUA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GUA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GUA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GUA begrijpt, kun je de live prijs van GUA token verkennen!

Prijsvoorspelling van GUA Wil je weten waar je GUA naartoe gaat? Onze GUA prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GUA token!

