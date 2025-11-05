GTETH (GTETH) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3,083.74 $ 3,083.74 $ 3,083.74 24u laag $ 3,573.41 $ 3,573.41 $ 3,573.41 24u hoog 24u laag $ 3,083.74$ 3,083.74 $ 3,083.74 24u hoog $ 3,573.41$ 3,573.41 $ 3,573.41 Hoogste prijs ooit $ 4,751.71$ 4,751.71 $ 4,751.71 Laagste prijs $ 3,083.74$ 3,083.74 $ 3,083.74 Prijswijziging (1u) +0.68% Prijswijziging (1D) -4.74% Prijswijziging (7D) -16.78% Prijswijziging (7D) -16.78%

GTETH (GTETH) real-time prijs is $3,339.68. De afgelopen 24 uur werd er GTETH verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3,083.74 en een hoogtepunt van $ 3,573.41, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GTETH hoogste prijs aller tijden is $ 4,751.71, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 3,083.74 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GTETH met +0.68% veranderd in het afgelopen uur, -4.74% in de afgelopen 24 uur en -16.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GTETH (GTETH) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 514.39M$ 514.39M $ 514.39M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 514.39M$ 514.39M $ 514.39M Circulerende voorraad 153.82K 153.82K 153.82K Totale voorraad 153,820.0 153,820.0 153,820.0

De huidige marktkapitalisatie van GTETH is $ 514.39M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GTETH is 153.82K, met een totale voorraad van 153820.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 514.39M.