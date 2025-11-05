GT3 Finance (GT3) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00534423 $ 0.00534423 $ 0.00534423 24u laag $ 0.00541032 $ 0.00541032 $ 0.00541032 24u hoog 24u laag $ 0.00534423$ 0.00534423 $ 0.00534423 24u hoog $ 0.00541032$ 0.00541032 $ 0.00541032 Hoogste prijs ooit $ 0.00811755$ 0.00811755 $ 0.00811755 Laagste prijs $ 0.00534423$ 0.00534423 $ 0.00534423 Prijswijziging (1u) +0.01% Prijswijziging (1D) -0.81% Prijswijziging (7D) -8.59% Prijswijziging (7D) -8.59%

GT3 Finance (GT3) real-time prijs is $0.0053454. De afgelopen 24 uur werd er GT3 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00534423 en een hoogtepunt van $ 0.00541032, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GT3 hoogste prijs aller tijden is $ 0.00811755, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00534423 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GT3 met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.81% in de afgelopen 24 uur en -8.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GT3 Finance (GT3) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 843.79K$ 843.79K $ 843.79K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 843.79K$ 843.79K $ 843.79K Circulerende voorraad 157.85M 157.85M 157.85M Totale voorraad 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

De huidige marktkapitalisatie van GT3 Finance is $ 843.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GT3 is 157.85M, met een totale voorraad van 157852627.7817858. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 843.79K.