De live GT3 Finance prijs vandaag is 0.0053454 USD. Volg realtime GT3 naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GT3 prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

GT3 Finance Prijs (GT3)

1 GT3 naar USD live prijs:

$0.0053454
-0.80%1D
-0.80%1D
USD
GT3 Finance (GT3) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:14:40 (UTC+8)

GT3 Finance (GT3) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00534423
$ 0.00534423$ 0.00534423
24u laag
$ 0.00541032
$ 0.00541032$ 0.00541032
24u hoog

$ 0.00534423
$ 0.00534423$ 0.00534423

$ 0.00541032
$ 0.00541032$ 0.00541032

$ 0.00811755
$ 0.00811755$ 0.00811755

$ 0.00534423
$ 0.00534423$ 0.00534423

+0.01%

-0.81%

-8.59%

-8.59%

GT3 Finance (GT3) real-time prijs is $0.0053454. De afgelopen 24 uur werd er GT3 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00534423 en een hoogtepunt van $ 0.00541032, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GT3 hoogste prijs aller tijden is $ 0.00811755, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00534423 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GT3 met +0.01% veranderd in het afgelopen uur, -0.81% in de afgelopen 24 uur en -8.59% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GT3 Finance (GT3) Marktinformatie

$ 843.79K
$ 843.79K$ 843.79K

--
----

$ 843.79K
$ 843.79K$ 843.79K

157.85M
157.85M 157.85M

157,852,627.7817858
157,852,627.7817858 157,852,627.7817858

De huidige marktkapitalisatie van GT3 Finance is $ 843.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GT3 is 157.85M, met een totale voorraad van 157852627.7817858. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 843.79K.

GT3 Finance (GT3) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van GT3 Finance naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van GT3 Finance naar USD $ -0.0011503386.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van GT3 Finance naar USD $ -0.0013726340.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van GT3 Finance naar USD $ -0.00142321844211742.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.81%
30 dagen$ -0.0011503386-21.52%
60 dagen$ -0.0013726340-25.67%
90 dagen$ -0.00142321844211742-21.02%

Wat is GT3 Finance (GT3)?

GT3 is the native token used in GT3.finance, a mobile-first DEX based on veTokens. Most of DEX and AMMs are designed to work on desktops. GT3 is designed to run perfectly on mobile devices, adding a new generation wallet (based on smart accounts & Passkeys) to simplify user experience.

GT3 is also based on the concept of vote escrow tokens: users block our $GT3 native tokens and vote for their favourite pools, receiving Bribes from projects and increasing APR for liquidity pools.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

GT3 Finance (GT3) hulpbron

GT3 Finance Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal GT3 Finance (GT3) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je GT3 Finance (GT3) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor GT3 Finance te bekijken.

Bekijk nu de GT3 Finance prijsvoorspelling !

GT3 naar lokale valuta's

GT3 Finance (GT3) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van GT3 Finance (GT3) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GT3 token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over GT3 Finance (GT3)

Hoeveel is GT3 Finance (GT3) vandaag waard?
De live GT3 prijs in USD is 0.0053454 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GT3 naar USD prijs?
De huidige prijs van GT3 naar USD is $ 0.0053454. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van GT3 Finance?
De marktkapitalisatie van GT3 is $ 843.79K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GT3?
De circulerende voorraad van GT3 is 157.85M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GT3?
GT3 bereikte een ATH-prijs van 0.00811755 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GT3?
GT3 zag een ATL-prijs van 0.00534423 USD.
Wat is het handelsvolume van GT3?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GT3 is -- USD.
Zal GT3 dit jaar hoger gaan?
GT3 kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GT3 prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:14:40 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

