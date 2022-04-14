gSNAKE (GSNAKE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in gSNAKE (GSNAKE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

gSNAKE (GSNAKE) Informatie Snake Finance is a seigniorage protocol operating on Sonic Chain that uses algorithmic mechanisms to maintain a target mirrored value between SNAKE and S tokens. The protocol employs a dual-token system (SNAKE and gSNAKE) alongside a Peg Stability Module (PSM) and NEST emissions system for managing token supply and distribution. The platform implements governance mechanisms through gSNAKE holdings and plans to participate in future gauge voting systems across the Sonic ecosystem, allowing for community-driven protocol development Officiële website: https://snake.finance Whitepaper: https://docs.snake.finance

gSNAKE (GSNAKE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor gSNAKE (GSNAKE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 240.56K $ 240.56K $ 240.56K Totale voorraad: $ 62.21K $ 62.21K $ 62.21K Circulerende voorraad: $ 18.80K $ 18.80K $ 18.80K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 795.83K $ 795.83K $ 795.83K Hoogste ooit: $ 802.46 $ 802.46 $ 802.46 Laagste ooit: $ 12.35 $ 12.35 $ 12.35 Huidige prijs: $ 12.87 $ 12.87 $ 12.87 Meer informatie over gSNAKE (GSNAKE) prijs

gSNAKE (GSNAKE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van gSNAKE (GSNAKE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GSNAKE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GSNAKE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GSNAKE begrijpt, kun je de live prijs van GSNAKE token verkennen!

Prijsvoorspelling van GSNAKE Wil je weten waar je GSNAKE naartoe gaat? Onze GSNAKE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GSNAKE token!

