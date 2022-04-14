Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Grumpy Cat Coin (GRUMPY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet's most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat's unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. Officiële website: https://grumpycatcoin.com

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Grumpy Cat Coin (GRUMPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Totale voorraad: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B Circulerende voorraad: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Hoogste ooit: $ 0.00933552 $ 0.00933552 $ 0.00933552 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00019948 $ 0.00019948 $ 0.00019948 Meer informatie over Grumpy Cat Coin (GRUMPY) prijs

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Grumpy Cat Coin (GRUMPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRUMPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRUMPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRUMPY begrijpt, kun je de live prijs van GRUMPY token verkennen!

Prijsvoorspelling van GRUMPY Wil je weten waar je GRUMPY naartoe gaat? Onze GRUMPY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GRUMPY token!

