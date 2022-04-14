Grrr (GRRR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Grrr (GRRR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Grrr (GRRR) Informatie $Grrr is a cat memetoken deployed on Pump.Fun in September of 2024. Initially abandoned it was found later after community blockchain investigators noticed the deployer wallet was a very special one, connected to Jupiter Defi. An organic Community Take Over of Grrr has coalesced around the token as it was rediscovered, and a group of cat enthusiasts and a greater PPP visionaries for the SOL ecosystem are working together to PvE the Cat! Officiële website: https://grrr.meme

Grrr (GRRR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Grrr (GRRR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 958.43K $ 958.43K $ 958.43K Totale voorraad: $ 997.92M $ 997.92M $ 997.92M Circulerende voorraad: $ 997.92M $ 997.92M $ 997.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 958.43K $ 958.43K $ 958.43K Hoogste ooit: $ 0.00490953 $ 0.00490953 $ 0.00490953 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00096042 $ 0.00096042 $ 0.00096042 Meer informatie over Grrr (GRRR) prijs

Grrr (GRRR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Grrr (GRRR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRRR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRRR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRRR begrijpt, kun je de live prijs van GRRR token verkennen!

