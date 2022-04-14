GroveCoin (GRV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GroveCoin (GRV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GroveCoin (GRV) Informatie Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all. Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all. Officiële website: https://www.grovetoken.com/ Koop nu GRV!

GroveCoin (GRV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GroveCoin (GRV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 331.43K $ 331.43K $ 331.43K Totale voorraad: $ 79.20M $ 79.20M $ 79.20M Circulerende voorraad: $ 74.45M $ 74.45M $ 74.45M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 352.58K $ 352.58K $ 352.58K Hoogste ooit: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00445788 $ 0.00445788 $ 0.00445788 Meer informatie over GroveCoin (GRV) prijs

GroveCoin (GRV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GroveCoin (GRV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRV begrijpt, kun je de live prijs van GRV token verkennen!

