GRONKE (GRONKE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -14.56% Prijswijziging (7D) -14.56%

GRONKE (GRONKE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GRONKE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GRONKE hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GRONKE met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -14.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GRONKE (GRONKE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 36.01K$ 36.01K $ 36.01K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 36.01K$ 36.01K $ 36.01K Circulerende voorraad 687.85M 687.85M 687.85M Totale voorraad 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895 687,854,088.5446895

De huidige marktkapitalisatie van GRONKE is $ 36.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GRONKE is 687.85M, met een totale voorraad van 687854088.5446895. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 36.01K.