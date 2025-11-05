GROKCHAIN (GROKCHAIN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00000956 $ 0.00000956 $ 0.00000956 24u laag $ 0.00001024 $ 0.00001024 $ 0.00001024 24u hoog 24u laag $ 0.00000956$ 0.00000956 $ 0.00000956 24u hoog $ 0.00001024$ 0.00001024 $ 0.00001024 Hoogste prijs ooit $ 0.00299593$ 0.00299593 $ 0.00299593 Laagste prijs $ 0.00000956$ 0.00000956 $ 0.00000956 Prijswijziging (1u) -0.02% Prijswijziging (1D) +1.89% Prijswijziging (7D) -21.00% Prijswijziging (7D) -21.00%

GROKCHAIN (GROKCHAIN) real-time prijs is $0.00001021. De afgelopen 24 uur werd er GROKCHAIN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00000956 en een hoogtepunt van $ 0.00001024, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GROKCHAIN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00299593, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000956 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GROKCHAIN met -0.02% veranderd in het afgelopen uur, +1.89% in de afgelopen 24 uur en -21.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GROKCHAIN (GROKCHAIN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.21K$ 10.21K $ 10.21K Circulerende voorraad 999.47M 999.47M 999.47M Totale voorraad 999,466,402.503436 999,466,402.503436 999,466,402.503436

De huidige marktkapitalisatie van GROKCHAIN is $ 10.21K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GROKCHAIN is 999.47M, met een totale voorraad van 999466402.503436. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.21K.