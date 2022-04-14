Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Groggo By Matt Furie (GROGGO), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Informatie Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Groggo is a meme token on the Ethereum blockchain that aims to bring awareness to highlight Matt Furie's art. Groggo is the blue frog in Matt Furi's final book "Mindviscocity". In his final book, Matt highlighted this loving frog named Groggo as an onlooker and active frog. We hope that we represent Matt's hard work as we bring this loving blue frog to life. Groggo is also known as the brother of Fefe. Officiële website: https://groggocoin.vip/ Koop nu GROGGO!

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Groggo By Matt Furie (GROGGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 161.54K $ 161.54K $ 161.54K Totale voorraad: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M Circulerende voorraad: $ 371.85M $ 371.85M $ 371.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 161.54K $ 161.54K $ 161.54K Hoogste ooit: $ 0.04371634 $ 0.04371634 $ 0.04371634 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00043377 $ 0.00043377 $ 0.00043377 Meer informatie over Groggo By Matt Furie (GROGGO) prijs

Groggo By Matt Furie (GROGGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Groggo By Matt Furie (GROGGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GROGGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GROGGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GROGGO begrijpt, kun je de live prijs van GROGGO token verkennen!

