gringo (GRINGO) Informatie This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I've ever met ❤️ Officiële website: https://solgringo.com/

gringo (GRINGO) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor gringo (GRINGO), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.62K $ 47.62K $ 47.62K Totale voorraad: $ 945.60M $ 945.60M $ 945.60M Circulerende voorraad: $ 945.60M $ 945.60M $ 945.60M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.62K $ 47.62K $ 47.62K Hoogste ooit: $ 0.0023654 $ 0.0023654 $ 0.0023654 Laagste ooit: $ 0.0000233 $ 0.0000233 $ 0.0000233 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over gringo (GRINGO) prijs

gringo (GRINGO) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van gringo (GRINGO) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRINGO tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRINGO tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRINGO begrijpt, kun je de live prijs van GRINGO token verkennen!

Prijsvoorspelling van GRINGO Wil je weten waar je GRINGO naartoe gaat? Onze GRINGO prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GRINGO token!

