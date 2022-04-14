Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Informatie Citadail is an autonomous, AI-driven hedge fund operating as a Decentralized Autonomous Organization (DAO) on the blockchain. Powered by Griffain AI, it aims to generate profits for investors through intelligent and automated trading strategies, focusing on sustainable growth without harming foundational businesses. The $CITADAIL coin serves as the utility token for funding the DAO, enabling collective investment and increased trading leverage.

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Griffain New Hedge Fund (CITADAIL), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 331.28K $ 331.28K $ 331.28K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 331.28K $ 331.28K $ 331.28K Hoogste ooit: $ 0.04870041 $ 0.04870041 $ 0.04870041 Laagste ooit: $ 0.00032202 $ 0.00032202 $ 0.00032202 Huidige prijs: $ 0.00033101 $ 0.00033101 $ 0.00033101 Meer informatie over Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) prijs

Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Griffain New Hedge Fund (CITADAIL) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CITADAIL tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CITADAIL tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CITADAIL begrijpt, kun je de live prijs van CITADAIL token verkennen!

