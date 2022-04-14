Gridcoin (GRC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gridcoin (GRC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gridcoin (GRC) Informatie Officiële website: http://www.gridcoin.us

Gridcoin (GRC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gridcoin (GRC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Totale voorraad: $ 506.15M $ 506.15M $ 506.15M Circulerende voorraad: $ 489.90M $ 489.90M $ 489.90M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Hoogste ooit: $ 0.214228 $ 0.214228 $ 0.214228 Laagste ooit: $ 0.00060646 $ 0.00060646 $ 0.00060646 Huidige prijs: $ 0.00338567 $ 0.00338567 $ 0.00338567 Meer informatie over Gridcoin (GRC) prijs

Gridcoin (GRC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gridcoin (GRC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRC begrijpt, kun je de live prijs van GRC token verkennen!

Prijsvoorspelling van GRC Wil je weten waar je GRC naartoe gaat? Onze GRC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GRC token!

