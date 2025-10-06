De live Gremly prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime $GREMLY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de $GREMLY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Gremly prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime $GREMLY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de $GREMLY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Gremly logo

Gremly Prijs ($GREMLY)

Niet genoteerd

1 $GREMLY naar USD live prijs:

--
----
-18.40%1D
USD
Gremly ($GREMLY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:37:30 (UTC+8)

Gremly ($GREMLY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-7.86%

-18.77%

+230.21%

+230.21%

Gremly ($GREMLY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $GREMLY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $GREMLY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $GREMLY met -7.86% veranderd in het afgelopen uur, -18.77% in de afgelopen 24 uur en +230.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gremly ($GREMLY) Marktinformatie

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

--
----

$ 1.10M
$ 1.10M$ 1.10M

405.62T
405.62T 405.62T

405,624,913,062,128.6
405,624,913,062,128.6 405,624,913,062,128.6

De huidige marktkapitalisatie van Gremly is $ 1.10M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $GREMLY is 405.62T, met een totale voorraad van 405624913062128.6. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.10M.

Gremly ($GREMLY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Gremly naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Gremly naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Gremly naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Gremly naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-18.77%
30 dagen$ 0+955.19%
60 dagen$ 0+291.50%
90 dagen$ 0--

Wat is Gremly ($GREMLY)?

GREMLY is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative PepeRetardGMElonGrokGorkAssTrumpMoon Inu coins. The Grok's, pepe's, Inu's and Trump's have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the internet.

Gremly is here to make memecoins great again. With zero taxes, LP burnt and contract renounced, $gremly is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $GREMLY show you the way.

Transform your memes into value with Gremly, the most memeable coin ever created.

$GREMLY naar lokale valuta's

Gremly ($GREMLY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Gremly ($GREMLY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van $GREMLY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Gremly ($GREMLY)

Hoeveel is Gremly ($GREMLY) vandaag waard?
De live $GREMLY prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige $GREMLY naar USD prijs?
De huidige prijs van $GREMLY naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Gremly?
De marktkapitalisatie van $GREMLY is $ 1.10M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van $GREMLY?
De circulerende voorraad van $GREMLY is 405.62T USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van $GREMLY?
$GREMLY bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van $GREMLY?
$GREMLY zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van $GREMLY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van $GREMLY is -- USD.
Zal $GREMLY dit jaar hoger gaan?
$GREMLY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de $GREMLY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-10-06 01:37:30 (UTC+8)

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.