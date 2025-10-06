Gremly ($GREMLY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -7.86% Prijswijziging (1D) -18.77% Prijswijziging (7D) +230.21% Prijswijziging (7D) +230.21%

Gremly ($GREMLY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er $GREMLY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $GREMLY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $GREMLY met -7.86% veranderd in het afgelopen uur, -18.77% in de afgelopen 24 uur en +230.21% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Gremly ($GREMLY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Circulerende voorraad 405.62T 405.62T 405.62T Totale voorraad 405,624,913,062,128.6 405,624,913,062,128.6 405,624,913,062,128.6

De huidige marktkapitalisatie van Gremly is $ 1.10M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $GREMLY is 405.62T, met een totale voorraad van 405624913062128.6. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.10M.