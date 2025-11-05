BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live GRDM prijs vandaag is 0.01741862 USD. Volg realtime GRDM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GRDM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live GRDM prijs vandaag is 0.01741862 USD. Volg realtime GRDM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GRDM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GRDM

GRDM Prijsinformatie

Wat is GRDM

GRDM officiële website

GRDM tokenomie

GRDM Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

GRDM logo

GRDM Prijs (GRDM)

Niet genoteerd

1 GRDM naar USD live prijs:

$0.01741862
$0.01741862$0.01741862
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
GRDM (GRDM) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:13:55 (UTC+8)

GRDM (GRDM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02841479
$ 0.02841479$ 0.02841479

$ 0.01535586
$ 0.01535586$ 0.01535586

--

--

-0.86%

-0.86%

GRDM (GRDM) real-time prijs is $0.01741862. De afgelopen 24 uur werd er GRDM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GRDM hoogste prijs aller tijden is $ 0.02841479, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01535586 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GRDM met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -0.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GRDM (GRDM) Marktinformatie

$ 6.97M
$ 6.97M$ 6.97M

--
----

$ 17.42M
$ 17.42M$ 17.42M

400.00M
400.00M 400.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van GRDM is $ 6.97M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GRDM is 400.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.42M.

GRDM (GRDM) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van GRDM naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van GRDM naar USD $ -0.0046076221.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van GRDM naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van GRDM naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0046076221-26.45%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is GRDM (GRDM)?

🔭 Gridium: Semantic AI Infrastructure for the Decentralized Era Inspired by the cosmos and backed by Nobel Laureate Prof. George F. Smoot, Gridium is a next-generation AI infrastructure platform designed to power intelligent coordination across decentralized networks. Evolving with entropy and order, Gridium transforms task execution into a dynamic process of semantic adaptation and recovery.

At the heart of Gridium are two intelligent modules:

🧠 Professor X (Semantic Perturbation Map) A cognitive engine that senses semantic tension across AI agents. It predicts collaboration patterns, detects conflict zones, and identifies stable clusters — enabling agents to self-organize like gravitational systems.

🔮 Dr. Strange (Heat Field Backtracking Map) A temporal diagnostics layer that traces failed task chains, locates bottlenecks, and reconstructs cooperation paths with minimal entropy loss — ensuring resilient task completion, even under uncertainty.

Together, these modules empower AI agents to think contextually, respond adaptively, and collaborate efficiently — redefining how intelligence flows across the Web3 ecosystem.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

GRDM (GRDM) hulpbron

Officiële website

GRDM Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal GRDM (GRDM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je GRDM (GRDM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor GRDM te bekijken.

Bekijk nu de GRDM prijsvoorspelling !

GRDM naar lokale valuta's

GRDM (GRDM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van GRDM (GRDM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GRDM token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over GRDM (GRDM)

Hoeveel is GRDM (GRDM) vandaag waard?
De live GRDM prijs in USD is 0.01741862 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GRDM naar USD prijs?
De huidige prijs van GRDM naar USD is $ 0.01741862. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van GRDM?
De marktkapitalisatie van GRDM is $ 6.97M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GRDM?
De circulerende voorraad van GRDM is 400.00M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GRDM?
GRDM bereikte een ATH-prijs van 0.02841479 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GRDM?
GRDM zag een ATL-prijs van 0.01535586 USD.
Wat is het handelsvolume van GRDM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GRDM is -- USD.
Zal GRDM dit jaar hoger gaan?
GRDM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GRDM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:13:55 (UTC+8)

GRDM (GRDM) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,510.26
$102,510.26$102,510.26

-0.65%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,334.06
$3,334.06$3,334.06

-4.93%

Solana logo

Solana

SOL

$157.89
$157.89$157.89

-2.22%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1877
$1.1877$1.1877

+58.88%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,510.26
$102,510.26$102,510.26

-0.65%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,334.06
$3,334.06$3,334.06

-4.93%

Solana logo

Solana

SOL

$157.89
$157.89$157.89

-2.22%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2417
$2.2417$2.2417

-1.77%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16384
$0.16384$0.16384

-0.05%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04678
$0.04678$0.04678

+87.12%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01012
$0.01012$0.01012

+34.93%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00510
$0.00510$0.00510

-21.53%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2601
$0.2601$0.2601

+420.20%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2601
$0.2601$0.2601

+420.20%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04999
$0.04999$0.04999

+225.88%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045223
$0.0000000045223$0.0000000045223

+222.97%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1693
$0.1693$0.1693

+158.47%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008749
$0.000008749$0.000008749

+129.21%