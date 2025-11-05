GRDM (GRDM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.02841479 Laagste prijs $ 0.01535586 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -0.86%

GRDM (GRDM) real-time prijs is $0.01741862. De afgelopen 24 uur werd er GRDM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GRDM hoogste prijs aller tijden is $ 0.02841479, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.01535586 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GRDM met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -0.86% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GRDM (GRDM) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.97M Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 17.42M Circulerende voorraad 400.00M Totale voorraad 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van GRDM is $ 6.97M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GRDM is 400.00M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 17.42M.