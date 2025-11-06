GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00044247$ 0.00044247 $ 0.00044247 Laagste prijs $ 0.00000545$ 0.00000545 $ 0.00000545 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -13.94% Prijswijziging (7D) -13.94%

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) real-time prijs is $0.0000055. De afgelopen 24 uur werd er GRAMPS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GRAMPS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00044247, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00000545 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GRAMPS met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -13.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GrandpaTrenchLive (GRAMPS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Circulerende voorraad 999.26M 999.26M 999.26M Totale voorraad 999,260,694.455208 999,260,694.455208 999,260,694.455208

De huidige marktkapitalisatie van GrandpaTrenchLive is $ 5.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GRAMPS is 999.26M, met een totale voorraad van 999260694.455208. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.50K.