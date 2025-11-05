BeursDEX+
De live Grand Gangsta City prijs vandaag is 0.00181011 USD. Volg realtime $GGC naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de $GGC prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over $GGC

$GGC Prijsinformatie

Wat is $GGC

$GGC officiële website

$GGC tokenomie

$GGC Prijsvoorspelling

Grand Gangsta City Prijs ($GGC)

Niet genoteerd

1 $GGC naar USD live prijs:

$0.00181011
$0.00181011$0.00181011
+2.70%1D
Grand Gangsta City ($GGC) live prijsgrafiek
Grand Gangsta City ($GGC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00165908
$ 0.00165908$ 0.00165908
24u laag
$ 0.00181746
$ 0.00181746$ 0.00181746
24u hoog

$ 0.00165908
$ 0.00165908$ 0.00165908

$ 0.00181746
$ 0.00181746$ 0.00181746

$ 0.01587433
$ 0.01587433$ 0.01587433

$ 0.00165908
$ 0.00165908$ 0.00165908

+1.13%

+2.71%

-18.36%

-18.36%

Grand Gangsta City ($GGC) real-time prijs is $0.00181011. De afgelopen 24 uur werd er $GGC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00165908 en een hoogtepunt van $ 0.00181746, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De $GGC hoogste prijs aller tijden is $ 0.01587433, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00165908 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is $GGC met +1.13% veranderd in het afgelopen uur, +2.71% in de afgelopen 24 uur en -18.36% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Grand Gangsta City ($GGC) Marktinformatie

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

--
----

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

918.25M
918.25M 918.25M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Grand Gangsta City is $ 1.67M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van $GGC is 918.25M, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.82M.

Grand Gangsta City ($GGC) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Grand Gangsta City naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Grand Gangsta City naar USD $ -0.0007610726.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Grand Gangsta City naar USD $ -0.0008294555.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Grand Gangsta City naar USD $ -0.007113736326833646.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.71%
30 dagen$ -0.0007610726-42.04%
60 dagen$ -0.0008294555-45.82%
90 dagen$ -0.007113736326833646-79.71%

Wat is Grand Gangsta City ($GGC)?

The GGC Ecosystem is a multi-platform gaming universe powered by the GGC Token, designed to unify diverse gameplay experiences through a shared economy, player ownership, and blockchain-backed progression. Spanning PC and mobile platforms, it connects players across narrative-rich worlds, strategic multiplayer battles, and raw survival shooters, offering optional NFT utility and a player-driven token economy. The ecosystem is anchored by three core titles: Grand Gangsta City (PC, Narrative RPG), West Land Arena (Mobile, Base-Building Strategy), and Deathmatch (PC, FPS Survival Arena). The GGC Token serves as the backbone, functioning as an in-game currency for upgrades, exclusive content, and unlockables, while enabling NFT transactions for buying, selling, or trading in-game assets like characters, gear, or land. Players can earn cross-game rewards, unlocking bonuses in one title through performance in another. Planned governance features will allow token holders to vote on ecosystem proposals, content updates, and NFT drops, while staking offers passive earnings, loot drops, or leaderboard boosts. More than just a gaming platform, the GGC Ecosystem delivers a cross-genre entertainment experience, blending immersive storytelling, player ownership, and strategic scalability through Web3, empowering players’ journeys whether they’re building strongholds, battling the undead, or rising through the underworld.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

Grand Gangsta City ($GGC) hulpbron

Officiële website

Grand Gangsta City Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Grand Gangsta City ($GGC) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Grand Gangsta City ($GGC) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Grand Gangsta City te bekijken.

Bekijk nu de Grand Gangsta City prijsvoorspelling !

$GGC naar lokale valuta's

Grand Gangsta City ($GGC) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Grand Gangsta City ($GGC) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van $GGC token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Grand Gangsta City ($GGC)

Hoeveel is Grand Gangsta City ($GGC) vandaag waard?
De live $GGC prijs in USD is 0.00181011 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige $GGC naar USD prijs?
De huidige prijs van $GGC naar USD is $ 0.00181011. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Grand Gangsta City?
De marktkapitalisatie van $GGC is $ 1.67M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van $GGC?
De circulerende voorraad van $GGC is 918.25M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van $GGC?
$GGC bereikte een ATH-prijs van 0.01587433 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van $GGC?
$GGC zag een ATL-prijs van 0.00165908 USD.
Wat is het handelsvolume van $GGC?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van $GGC is -- USD.
Zal $GGC dit jaar hoger gaan?
$GGC kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de $GGC prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
