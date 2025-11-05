grail (SN81) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 3.05 $ 3.05 $ 3.05 24u laag $ 3.52 $ 3.52 $ 3.52 24u hoog 24u laag $ 3.05$ 3.05 $ 3.05 24u hoog $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 Hoogste prijs ooit $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 Laagste prijs $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Prijswijziging (1u) +2.24% Prijswijziging (1D) -6.06% Prijswijziging (7D) -16.12% Prijswijziging (7D) -16.12%

grail (SN81) real-time prijs is $3.19. De afgelopen 24 uur werd er SN81 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 3.05 en een hoogtepunt van $ 3.52, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SN81 hoogste prijs aller tijden is $ 7.51, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.92 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SN81 met +2.24% veranderd in het afgelopen uur, -6.06% in de afgelopen 24 uur en -16.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

grail (SN81) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Circulerende voorraad 2.40M 2.40M 2.40M Totale voorraad 2,398,304.383564446 2,398,304.383564446 2,398,304.383564446

De huidige marktkapitalisatie van grail is $ 7.65M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SN81 is 2.40M, met een totale voorraad van 2398304.383564446. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 7.65M.