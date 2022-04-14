GovWorld (GOV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GovWorld (GOV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GovWorld (GOV) Informatie GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards. GovWorld is an added utility for metaverse, NFT, and altcoin projects & their communities. Leveraging the power of the most customizable P2P lending protocol on the blockchain, community strong holders can now unlock liquidity in the form of USDT, USDC, DAI, or BUSD against the value of their NFT and altcoin portfolio. VIP strategic partners of GovWorld also enjoy additional benefits such as maintaining tier-level, staking, and other native rewards. Officiële website: https://www.govworld.io/ Koop nu GOV!

GovWorld (GOV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GovWorld (GOV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 88.91K $ 88.91K $ 88.91K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 46.21M $ 46.21M $ 46.21M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 192.40K $ 192.40K $ 192.40K Hoogste ooit: $ 0.240885 $ 0.240885 $ 0.240885 Laagste ooit: $ 0.00119396 $ 0.00119396 $ 0.00119396 Huidige prijs: $ 0.00192399 $ 0.00192399 $ 0.00192399 Meer informatie over GovWorld (GOV) prijs

GovWorld (GOV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GovWorld (GOV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOV begrijpt, kun je de live prijs van GOV token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOV Wil je weten waar je GOV naartoe gaat? Onze GOV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOV token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!