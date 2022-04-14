GOUT (GOUT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GOUT (GOUT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GOUT (GOUT) Informatie GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined. GOUT COIN is a project on the BSC chain. It aims to create a global MEME ecosystem where fun and wealth can freely flow among users. It is more than just a meme token; it symbolizes victory over struggle and unites those who dare to dream, forming a decentralized community for winners. The project has a unique economic model with a three-pool backstop burning mechanism. Its token supply is 210 billion, with specific allocations for private sales, BNB pool, USDT pool, and burning. Users can earn BNB through yield farming on PancakeSwap by staking tokens. People can obtain GOUT by providing value to others through various means such as social interaction, work, and investment. It allows users to explore a new world where fun and wealth are intertwined. Officiële website: https://goutchain.com/ Koop nu GOUT!

GOUT (GOUT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GOUT (GOUT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Totale voorraad: $ 152.72B $ 152.72B $ 152.72B Circulerende voorraad: $ 152.72B $ 152.72B $ 152.72B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 6.14M $ 6.14M $ 6.14M Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GOUT (GOUT) prijs

GOUT (GOUT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GOUT (GOUT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOUT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOUT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOUT begrijpt, kun je de live prijs van GOUT token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOUT Wil je weten waar je GOUT naartoe gaat? Onze GOUT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOUT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!