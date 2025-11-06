Goth16z (G16Z) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.0000060 24u hoog $ 0.00000675 Hoogste prijs ooit $ 0.00022168 Laagste prijs $ 0.0000060 Prijswijziging (1u) +0.80% Prijswijziging (1D) +0.40% Prijswijziging (7D) -9.83%

Goth16z (G16Z) real-time prijs is $0.00000672. De afgelopen 24 uur werd er G16Z verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.0000060 en een hoogtepunt van $ 0.00000675, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De G16Z hoogste prijs aller tijden is $ 0.00022168, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0000060 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is G16Z met +0.80% veranderd in het afgelopen uur, +0.40% in de afgelopen 24 uur en -9.83% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Goth16z (G16Z) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 6.69K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 6.69K Circulerende voorraad 999.54M Totale voorraad 999,539,431.520278

De huidige marktkapitalisatie van Goth16z is $ 6.69K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van G16Z is 999.54M, met een totale voorraad van 999539431.520278. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 6.69K.