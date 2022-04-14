Gospodin (GOSPODIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Gospodin (GOSPODIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Gospodin (GOSPODIN) Informatie Introducing Gospodin: the bold, boundary-pushing project where blockchain merges with a quest for enlightenment. This is far more than a coin—it's a revolutionary movement led by a cheeky, three-limbed monkey mascot who defies conventional market norms. With Gospodin, users immerse themselves in a dynamic universe where value is synonymous with truth, and each transaction serves as a leap toward collective understanding and wisdom. Gospodin invites you to rethink finance, knowledge, and the power of decentralized systems. Officiële website: https://pump.fun/FyEUKDB7DjfANVJTwSWPkta3yK8bRjSn2nB9y41Qpump

Gospodin (GOSPODIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Gospodin (GOSPODIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 17.17K $ 17.17K $ 17.17K Totale voorraad: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Circulerende voorraad: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 17.17K $ 17.17K $ 17.17K Hoogste ooit: $ 0.00109347 $ 0.00109347 $ 0.00109347 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Gospodin (GOSPODIN) prijs

Gospodin (GOSPODIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Gospodin (GOSPODIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOSPODIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOSPODIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOSPODIN begrijpt, kun je de live prijs van GOSPODIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOSPODIN Wil je weten waar je GOSPODIN naartoe gaat? Onze GOSPODIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOSPODIN token!

