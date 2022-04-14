GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) Tokenomie
GoosepumpsAI is a service that simplifies the creation of AI-powered Telegram & X bots for Solana-based meme tokens. It allows token holders to interact directly with their tokens through AI agents in Telegram groups, providing a unique and engaging communication experience. Users can create their own AI agent by entering the contract address of their token, after which the system generates and deploys the bot with minimal effort. The platform also offers a demo version where users can test the functionality of the bots before creating their own. GoosepumpsAI emerged from a hackathon organized by Solana, and its mission is to bridge the gap between meme tokens and their communities by enabling direct interactions via AI technology.
Despite being a meme token featuring a cloud with eyes symbolizing cloud AI technologies, the token holds a form of 'utility' as it is used to demonstrate the capabilities of the Goosepumps.co service.
Inzicht in de tokenomie van GoosepumpsAI (GOOSEPUMPS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal GOOSEPUMPS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel GOOSEPUMPS tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
