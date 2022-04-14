GooseFX (GOFX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GooseFX (GOFX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GooseFX (GOFX) Informatie GooseFX is a full suite DeFi platform built on the Solana blockchain and Serum DEX, offering a variety of unique decentralized peer-to-peer financial products. We aim to be a complete DeFi experience where you can trade cryptocurrencies, tokenized stocks, futures, and NFTs. Officiële website: https://goosefx.io/

GooseFX (GOFX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GooseFX (GOFX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.65K Totale voorraad: $ 695.05M Circulerende voorraad: $ 378.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 34.29K Hoogste ooit: $ 0.414305 Laagste ooit: $ 0.00004069 Huidige prijs: $ 0 Meer informatie over GooseFX (GOFX) prijs

GooseFX (GOFX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GooseFX (GOFX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOFX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOFX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOFX begrijpt, kun je de live prijs van GOFX token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOFX Wil je weten waar je GOFX naartoe gaat? Onze GOFX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOFX token!

