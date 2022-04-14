GOOSEAI (GOOSE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GOOSEAI (GOOSE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GOOSEAI (GOOSE) Informatie $GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven. $GOOSE is a memetic yet functional token designed to bridge decentralized finance, artificial intelligence, and digital art. Unlike traditional meme coins, $GOOSE integrates AI-driven art discovery, interactive engagement, and community governance, creating an evolving ecosystem where artists and collectors actively participate. By combining AI-driven recommendations, live discovery threads, and smart contract-based governance, GOOSEAI enhances visibility for digital artists while maintaining transparency and fairness. The platform merges artificial intelligence, blockchain, and creative expression, making art discovery more engaging, dynamic, and community-driven. Officiële website: https://gooseai.io/ Whitepaper: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:US:41e13c9e-0b1c-4dbd-88ad-1edf1a056318 Koop nu GOOSE!

GOOSEAI (GOOSE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GOOSEAI (GOOSE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 37.85K $ 37.85K $ 37.85K Totale voorraad: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M Circulerende voorraad: $ 999.10M $ 999.10M $ 999.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 37.85K $ 37.85K $ 37.85K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GOOSEAI (GOOSE) prijs

GOOSEAI (GOOSE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GOOSEAI (GOOSE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOOSE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOOSE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOOSE begrijpt, kun je de live prijs van GOOSE token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOOSE Wil je weten waar je GOOSE naartoe gaat? Onze GOOSE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOOSE token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!