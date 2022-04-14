Goose (GOOSE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Goose (GOOSE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Goose (GOOSE) Informatie $GOOSE is a cryptocurrency project focused on creating value for its holders through innovative tokenomics and community-driven initiatives. The project aims to provide sustainable returns and growth opportunities by leveraging a unique reward mechanism, where users can earn and stake tokens. $GOOSE is designed to encourage both long-term holding and active participation, with a transparent and experienced team committed to building a strong, engaged community. Its utility includes staking rewards, governance participation, and potential integration with future DeFi applications. $GOOSE is a cryptocurrency project focused on creating value for its holders through innovative tokenomics and community-driven initiatives. The project aims to provide sustainable returns and growth opportunities by leveraging a unique reward mechanism, where users can earn and stake tokens. $GOOSE is designed to encourage both long-term holding and active participation, with a transparent and experienced team committed to building a strong, engaged community. Its utility includes staking rewards, governance participation, and potential integration with future DeFi applications. Officiële website: https://goldengoose.lol Koop nu GOOSE!

Goose (GOOSE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Goose (GOOSE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.14K $ 8.14K $ 8.14K Totale voorraad: $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M Circulerende voorraad: $ 888.00M $ 888.00M $ 888.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.14K $ 8.14K $ 8.14K Hoogste ooit: $ 0.00291861 $ 0.00291861 $ 0.00291861 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Goose (GOOSE) prijs

Goose (GOOSE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Goose (GOOSE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOOSE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOOSE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOOSE begrijpt, kun je de live prijs van GOOSE token verkennen!

