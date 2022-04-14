Goose Finance (EGG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Goose Finance (EGG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Goose Finance (EGG) Informatie Goose Finance is a decentralized exchange running on Binance Smart Chain and Pancake swap exchange, with lots of other features that let you earn and win tokens. What we are trying to do is create a perpetual deflation token, the Golden Egg, that allows a constant price pump with a sufficient burn mechanism. We are not trying to replace the swap & exchange but to add value into the system and create a suitable and sustainable environment for people to yield farm with high APR. Officiële website: https://www.goosedefi.com/

Goose Finance (EGG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Goose Finance (EGG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 356.78K $ 356.78K $ 356.78K Totale voorraad: $ 42.43M $ 42.43M $ 42.43M Circulerende voorraad: $ 42.10M $ 42.10M $ 42.10M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 359.51K $ 359.51K $ 359.51K Hoogste ooit: $ 172.51 $ 172.51 $ 172.51 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00845864 $ 0.00845864 $ 0.00845864 Meer informatie over Goose Finance (EGG) prijs

Goose Finance (EGG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Goose Finance (EGG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EGG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EGG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EGG begrijpt, kun je de live prijs van EGG token verkennen!

Prijsvoorspelling van EGG Wil je weten waar je EGG naartoe gaat? Onze EGG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

