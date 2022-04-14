Goons of Balatroon (GOB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Goons of Balatroon (GOB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Goons of Balatroon (GOB) Informatie Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience. Enter the gaming world of Goons of Balatroon! Our meme-packed trading card game, Goon Wars, is live now. GOB has two tokens, $GOB and $CHUNKS, that enable skill-based gaming and a wild social experience. Partnered with Merit Circle to launch on the Beam network for seamless user experience. Officiële website: https://goonsofbalatroon.com/ Whitepaper: https://docs.goonsofbalatroon.com/overview/introduction Koop nu GOB!

Goons of Balatroon (GOB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Goons of Balatroon (GOB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 270.63K $ 270.63K $ 270.63K Totale voorraad: $ 578.53M $ 578.53M $ 578.53M Circulerende voorraad: $ 538.04M $ 538.04M $ 538.04M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 291.00K $ 291.00K $ 291.00K Hoogste ooit: $ 0.053852 $ 0.053852 $ 0.053852 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00050299 $ 0.00050299 $ 0.00050299 Meer informatie over Goons of Balatroon (GOB) prijs

Goons of Balatroon (GOB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Goons of Balatroon (GOB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOB begrijpt, kun je de live prijs van GOB token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOB Wil je weten waar je GOB naartoe gaat? Onze GOB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!