GOOMPY is a laid back and carefree frog living in a whimsical world, embodying the playful and surreal essence of the book "Mindviscosity". Published in 2020 by renowned artist Matt Furie. GOOMPY's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Matt Furie made us all a fan of this and we are not claiming to be partner with him, this token is for our love and support for Matt Furie (Goompy). Officiële website: https://goompy.vip/ Koop nu GOOMPY!

Goompy (GOOMPY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Goompy (GOOMPY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.32K $ 22.32K $ 22.32K Totale voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Circulerende voorraad: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.32K $ 22.32K $ 22.32K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Goompy (GOOMPY) prijs

Goompy (GOOMPY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Goompy (GOOMPY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOOMPY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOOMPY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOOMPY begrijpt, kun je de live prijs van GOOMPY token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOOMPY Wil je weten waar je GOOMPY naartoe gaat? Onze GOOMPY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOOMPY token!

