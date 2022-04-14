GOOFY (GOOFY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GOOFY (GOOFY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GOOFY (GOOFY) Informatie our vision is to provide everyone with equal opportunities to participate in the encrypted world. Our mission is to create a solid ecosystem that can stand the test of time. GOOFY DOGE: Holders of GOOFY DOGE will have the opportunity to participate in their own ecosystem. This includes making decisions related to the token economy, partnerships, development priorities, etc. We have established this mechanism to standardise the governance process and ensure transparency and fairness. Officiële website: http://www.goofydoge.live/

GOOFY (GOOFY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GOOFY (GOOFY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K Totale voorraad: $ 699.97M $ 699.97M $ 699.97M Circulerende voorraad: $ 699.97M $ 699.97M $ 699.97M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.72K $ 13.72K $ 13.72K Hoogste ooit: $ 0.01106603 $ 0.01106603 $ 0.01106603 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GOOFY (GOOFY) prijs

GOOFY (GOOFY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GOOFY (GOOFY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOOFY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOOFY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOOFY begrijpt, kun je de live prijs van GOOFY token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOOFY Wil je weten waar je GOOFY naartoe gaat? Onze GOOFY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

