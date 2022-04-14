GoodBoy (GOODBOY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GoodBoy (GOODBOY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GoodBoy (GOODBOY) Informatie Hi, I'm GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I'm not just a companion; I'm your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here's what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life's too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you're a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana's ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I'm not just about the tech—I've got a personality that makes your journey unforgettable. Officiële website: https://www.goodboy-onsol.com/ Koop nu GOODBOY!

GoodBoy (GOODBOY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GoodBoy (GOODBOY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 624.05K Totale voorraad: $ 1000.00M Circulerende voorraad: $ 1000.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 624.05K Hoogste ooit: $ 0.02175124 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00062646 Meer informatie over GoodBoy (GOODBOY) prijs

GoodBoy (GOODBOY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GoodBoy (GOODBOY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOODBOY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOODBOY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOODBOY begrijpt, kun je de live prijs van GOODBOY token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOODBOY Wil je weten waar je GOODBOY naartoe gaat? Onze GOODBOY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOODBOY token!

