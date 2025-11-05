Good Rudi (GOODRUDI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001049 $ 0.00001049 $ 0.00001049 24u laag $ 0.00001157 $ 0.00001157 $ 0.00001157 24u hoog 24u laag $ 0.00001049$ 0.00001049 $ 0.00001049 24u hoog $ 0.00001157$ 0.00001157 $ 0.00001157 Hoogste prijs ooit $ 0.00096358$ 0.00096358 $ 0.00096358 Laagste prijs $ 0.00001049$ 0.00001049 $ 0.00001049 Prijswijziging (1u) -0.67% Prijswijziging (1D) -4.51% Prijswijziging (7D) -51.00% Prijswijziging (7D) -51.00%

Good Rudi (GOODRUDI) real-time prijs is $0.00001104. De afgelopen 24 uur werd er GOODRUDI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001049 en een hoogtepunt van $ 0.00001157, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOODRUDI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00096358, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001049 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOODRUDI met -0.67% veranderd in het afgelopen uur, -4.51% in de afgelopen 24 uur en -51.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Good Rudi (GOODRUDI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 11.04K$ 11.04K $ 11.04K Circulerende voorraad 999.53M 999.53M 999.53M Totale voorraad 999,528,949.994243 999,528,949.994243 999,528,949.994243

De huidige marktkapitalisatie van Good Rudi is $ 11.04K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOODRUDI is 999.53M, met een totale voorraad van 999528949.994243. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 11.04K.