Good Games Guild (GGG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Good Games Guild (GGG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Good Games Guild (GGG) Informatie Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. Officiële website: https://goodgamesguild.com/ Koop nu GGG!

Good Games Guild (GGG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Good Games Guild (GGG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 92.75K $ 92.75K $ 92.75K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 231.87K $ 231.87K $ 231.87K Hoogste ooit: $ 16.86 $ 16.86 $ 16.86 Laagste ooit: $ 0.00180044 $ 0.00180044 $ 0.00180044 Huidige prijs: $ 0.00231868 $ 0.00231868 $ 0.00231868 Meer informatie over Good Games Guild (GGG) prijs

Good Games Guild (GGG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Good Games Guild (GGG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GGG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GGG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GGG begrijpt, kun je de live prijs van GGG token verkennen!

Prijsvoorspelling van GGG Wil je weten waar je GGG naartoe gaat? Onze GGG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GGG token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!