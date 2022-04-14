Good Boy (BOY) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Good Boy (BOY), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Good Boy (BOY) Informatie Good Boy is a dog-based meme token on the Solana blockchain. The central pillar of Good Boy token allows for all people regardless of age and background to come together as dog lovers and be able to express themselves through the token, as a meme. The meme token and/or meme coin aspect of Good Boy inspires freedom, fun, and enthusiastic people to join the project. The Good Boy token is a memeable and wearable token where people can design and dress their favorite dog up to their desire, while allowing them to be apart of the Good Boy community. The Good Boy token puts significant emphasis on community building and looks to grow and center the token around community growth. Officiële website: https://www.goodboysol.net/ Whitepaper: https://www.goodboysolana.com/

Good Boy (BOY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Good Boy (BOY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 38.51K $ 38.51K $ 38.51K Totale voorraad: $ 845.86M $ 845.86M $ 845.86M Circulerende voorraad: $ 845.86M $ 845.86M $ 845.86M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 38.51K $ 38.51K $ 38.51K Hoogste ooit: $ 0.01083526 $ 0.01083526 $ 0.01083526 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Good Boy (BOY) prijs

Good Boy (BOY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Good Boy (BOY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BOY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BOY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BOY begrijpt, kun je de live prijs van BOY token verkennen!

Prijsvoorspelling van BOY Wil je weten waar je BOY naartoe gaat? Onze BOY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van BOY token!

