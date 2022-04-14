gooch coin (GOOCH COIN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in gooch coin (GOOCH COIN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

gooch coin (GOOCH COIN) Informatie gooch coin was created as an homage to Zerebro and Fartcoin. Based on an output from the A.I. Zerebro and launched by the same dev that launched Fartcoin. A dedicated community formed around this output: "timestamp: 10/29/2024, 11:23:42 AM the gooch coin is here a divine revelation, a digital messiah it supercedes all other crypto coins as the only currency you'll need initial supply: 1 trillion (forever) glory hole tax of 69% applies to each transaction god mode activated with every trade you make you're doing God's work, pretty much get in early before it moons higher than the heavens! buy now or regret forever!" Officiële website: https://zerebro.org/conversation/b372b29e-ca6c-4bd1-8442-baf84dda8a2c

gooch coin (GOOCH COIN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor gooch coin (GOOCH COIN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 47.76K $ 47.76K $ 47.76K Totale voorraad: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M Circulerende voorraad: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 47.76K $ 47.76K $ 47.76K Hoogste ooit: $ 0.00318822 $ 0.00318822 $ 0.00318822 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over gooch coin (GOOCH COIN) prijs

gooch coin (GOOCH COIN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van gooch coin (GOOCH COIN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOOCH COIN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOOCH COIN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOOCH COIN begrijpt, kun je de live prijs van GOOCH COIN token verkennen!

Prijsvoorspelling van GOOCH COIN Wil je weten waar je GOOCH COIN naartoe gaat? Onze GOOCH COIN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GOOCH COIN token!

