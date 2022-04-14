GONG (GONG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GONG (GONG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GONG (GONG) Informatie Punks is currently one of the largest Web3 GameFi applications on the market, boasting an user base of over 600,000. $GONG is a primary currency within the WePunks application. This currency features a limited issuance and a cyclical tokenomics model designed to foster community growth, earning potential, and overall ecosystem development. Economic Model Value Creation Over Circulation: Our economic model emphasizes generating value from the platform's current circulation, avoiding inflationary pressures and market dumps. Sustainable Growth: Revenue generated from the application directly feeds back into the ecosystem, ensuring long-term sustainability and growth. Officiële website: https://wepunks.wtf/token Whitepaper: https://wepunks.gitbook.io/ Koop nu GONG!

GONG (GONG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GONG (GONG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K Totale voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Circulerende voorraad: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GONG (GONG) prijs

GONG (GONG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GONG (GONG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GONG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GONG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GONG begrijpt, kun je de live prijs van GONG token verkennen!

Prijsvoorspelling van GONG Wil je weten waar je GONG naartoe gaat? Onze GONG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GONG token!

