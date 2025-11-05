Goldn (GOLDN) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00069568 $ 0.00069568 $ 0.00069568 24u laag $ 0.00080537 $ 0.00080537 $ 0.00080537 24u hoog 24u laag $ 0.00069568$ 0.00069568 $ 0.00069568 24u hoog $ 0.00080537$ 0.00080537 $ 0.00080537 Hoogste prijs ooit $ 0.00218317$ 0.00218317 $ 0.00218317 Laagste prijs $ 0.00069568$ 0.00069568 $ 0.00069568 Prijswijziging (1u) +3.02% Prijswijziging (1D) -5.08% Prijswijziging (7D) -29.78% Prijswijziging (7D) -29.78%

Goldn (GOLDN) real-time prijs is $0.00075319. De afgelopen 24 uur werd er GOLDN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00069568 en een hoogtepunt van $ 0.00080537, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOLDN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00218317, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00069568 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOLDN met +3.02% veranderd in het afgelopen uur, -5.08% in de afgelopen 24 uur en -29.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Goldn (GOLDN) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.57M$ 10.57M $ 10.57M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.57M$ 10.57M $ 10.57M Circulerende voorraad 14.00B 14.00B 14.00B Totale voorraad 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Goldn is $ 10.57M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOLDN is 14.00B, met een totale voorraad van 14000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.57M.