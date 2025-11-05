BeursDEX+
De live Goldn prijs vandaag is 0.00075319 USD. Volg realtime GOLDN naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer.

Meer over GOLDN

GOLDN Prijsinformatie

Wat is GOLDN

GOLDN officiële website

GOLDN tokenomie

GOLDN Prijsvoorspelling

Goldn Prijs (GOLDN)

1 GOLDN naar USD live prijs:

$0.00075479
$0.00075479$0.00075479
-2.80%1D
USD
Goldn (GOLDN) live prijsgrafiek
Goldn (GOLDN) Prijsinformatie (USD)

Goldn (GOLDN) real-time prijs is $0.00075319. De afgelopen 24 uur werd er GOLDN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00069568 en een hoogtepunt van $ 0.00080537, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOLDN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00218317, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00069568 is.

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOLDN met +3.02% veranderd in het afgelopen uur, -5.08% in de afgelopen 24 uur en -29.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Goldn (GOLDN) Marktinformatie

$ 10.57M
$ 10.57M$ 10.57M

--
----

$ 10.57M
$ 10.57M$ 10.57M

14.00B
14.00B 14.00B

14,000,000,000.0
14,000,000,000.0 14,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Goldn is $ 10.57M, met een circulerende voorraad van 14.00B, met een totale voorraad van 14000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.57M.

Goldn (GOLDN) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Goldn naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Goldn naar USD $ -0.0003153725.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Goldn naar USD $ -0.0003205270.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Goldn naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-5.08%
30 dagen$ -0.0003153725-41.87%
60 dagen$ -0.0003205270-42.55%
90 dagen$ 0--

Wat is Goldn (GOLDN)?

We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.

We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.

Fiat is a Lie We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat whales, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow. We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.

Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.

Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.

Goldn (GOLDN) hulpbron

Officiële website

Goldn Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Goldn (GOLDN) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Goldn (GOLDN) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Goldn te bekijken.

Bekijk nu de Goldn prijsvoorspelling !

GOLDN naar lokale valuta's

Goldn (GOLDN) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Goldn (GOLDN) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GOLDN token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Goldn (GOLDN)

Hoeveel is Goldn (GOLDN) vandaag waard?
De live GOLDN prijs in USD is 0.00075319 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GOLDN naar USD prijs?
De huidige prijs van GOLDN naar USD is $ 0.00075319. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Goldn?
De marktkapitalisatie van GOLDN is $ 10.57M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GOLDN?
De circulerende voorraad van GOLDN is 14.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GOLDN?
GOLDN bereikte een ATH-prijs van 0.00218317 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GOLDN?
GOLDN zag een ATL-prijs van 0.00069568 USD.
Wat is het handelsvolume van GOLDN?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GOLDN is -- USD.
Zal GOLDN dit jaar hoger gaan?
GOLDN kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GOLDN prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

