Goldn Prijs (GOLDN)
+3.02%
-5.08%
-29.78%
-29.78%
Goldn (GOLDN) real-time prijs is $0.00075319. De afgelopen 24 uur werd er GOLDN verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00069568 en een hoogtepunt van $ 0.00080537, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOLDN hoogste prijs aller tijden is $ 0.00218317, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00069568 is .
Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOLDN met +3.02% veranderd in het afgelopen uur, -5.08% in de afgelopen 24 uur en -29.78% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.
De huidige marktkapitalisatie van Goldn is $ 10.57M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOLDN is 14.00B, met een totale voorraad van 14000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.57M.
Vandaag is de prijswijziging van Goldn naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Goldn naar USD $ -0.0003153725.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Goldn naar USD $ -0.0003205270.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Goldn naar USD $ 0.
|Periode
|Wijzigen (USD)
|Wijzigen (%)
|Vandaag
|$ 0
|-5.08%
|30 dagen
|$ -0.0003153725
|-41.87%
|60 dagen
|$ -0.0003205270
|-42.55%
|90 dagen
|$ 0
|--
We are the gold maxis, the Web3 kings, the anti-fiat warriors, and the laidback stackers of chill wealth. We don’t chase money; we attract it. We don’t stress; we flow.
We are $GOLDN—a tribe united by gold’s eternal truth, Web3’s unstoppable future, and a defiant vibe that says: Fiat’s a scam. Gold’s forever. Stay $GOLDN.
Gold is King For 5,000 years, gold has been the only true money. It’s not a trend; it’s a law of nature. While fiat printers go brrr and paper promises crumble, gold shines eternal. We stack it, tokenize it, and make it sing on-chain. Silver, its noble kin, rides with us. Everything else? Noise.
Wealth is Effortless True wealth isn’t slaving for scraps or chasing pumps. It’s positioning yourself in gold’s flow and letting the wins pile up. We meme hard, then stack our profits in tokenized gold with zero stress and no inflationary risk. We don’t sweat the dips; we chill on the winning side.
Web3 is the Future Everything that can be tokenized will be. Gold leads the charge, and $GOLDN is its flag. We’re building the on-chain economy where wealth flows to those who are early, right, and gold-pilled. The future is ours, and we’re already there.
|Tijd (UTC+8)
|Type
|Informatie
|11-05 17:18:00
|Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
