GoldenCat (CATS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.92% Prijswijziging (7D) -15.53% Prijswijziging (7D) -15.53%

GoldenCat (CATS) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er CATS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De CATS hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is CATS met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.92% in de afgelopen 24 uur en -15.53% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GoldenCat (CATS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 81.33K$ 81.33K $ 81.33K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 81.33K$ 81.33K $ 81.33K Circulerende voorraad 690.69B 690.69B 690.69B Totale voorraad 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999 690,689,999,999.9999

De huidige marktkapitalisatie van GoldenCat is $ 81.33K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van CATS is 690.69B, met een totale voorraad van 690689999999.9999. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 81.33K.