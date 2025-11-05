BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Golden Donkey prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GDK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GDK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Golden Donkey prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GDK naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GDK prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GDK

GDK Prijsinformatie

Wat is GDK

GDK officiële website

GDK tokenomie

GDK Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Golden Donkey logo

Golden Donkey Prijs (GDK)

Niet genoteerd

1 GDK naar USD live prijs:

$0.00013582
$0.00013582$0.00013582
-5.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Golden Donkey (GDK) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:12:29 (UTC+8)

Golden Donkey (GDK) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.38%

-5.13%

-5.17%

-5.17%

Golden Donkey (GDK) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GDK verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GDK hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GDK met +1.38% veranderd in het afgelopen uur, -5.13% in de afgelopen 24 uur en -5.17% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Golden Donkey (GDK) Marktinformatie

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

--
----

$ 1.36M
$ 1.36M$ 1.36M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Golden Donkey is $ 1.36M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GDK is 10.00B, met een totale voorraad van 10000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.36M.

Golden Donkey (GDK) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Golden Donkey naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Golden Donkey naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Golden Donkey naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Golden Donkey naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-5.13%
30 dagen$ 0+50.72%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Golden Donkey (GDK)?

Golden Donkey, often referred to by its token symbol GDK, presents itself as a crypto / memecoin project with ambitions to blend meme / community culture with real revenue streams.

GDK is “more than a memecoin” and seeks to distinguish itself by building a token ecosystem around NFTs, staking, profit sharing, and decentralized governance.

GDK branding emphasizes enthusiastic community engagement, frequent announcements, and hype-style messaging (“It’s GDK Szn,” “History’s about to get a timestamp”).

GDK tokenomics are designed such that 97 % of net profits from casino partnerships will be distributed to GDK token stakers.

The plan is for GDK to partner with multiple online casinos over time (2 to 3 per year) to create recurring revenue for the community. GDK also uses a “swapper” mechanism charging a 1 % fee, half of which is burned forever and half of which is paid as lifetime rewards to NFT holders.

GDK also provides staking tiers (3-, 6-, 12-month locks), and for the “Legendary” tier, holders might receive up to 55 % of total casino profit share.

A central piece of Golden Donkey’s promise is its NFTs. GDK refers to its NFTs as “golden tickets” into the ecosystem. By owning the GDK NFT, holders become part of the “Donkey Hub” — a community / membership layer. The team sometimes releases mint codes that allow the NFTs to be minted at discounted rates. These codes are limited and may be hidden or revealed in social media posts or graphics. Minting involves paying in AVAX (Avalanche’s native token) and connecting via MetaMask or an EVM-compatible wallet.

GDK gives loyalty or follow-up airdrops for holders — for example, holders from the first collection (if they minted at least two NFTs) have reportedly received a “V2 airdrop.”

To be a member of the Donkey Hub, holders don’t need to “guess” or wait — the project has said simply holding qualifies you as a member.

Golden Donkey’s strategy heavily leans on community hype, participation, and momentum.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Golden Donkey (GDK) hulpbron

Officiële website

Golden Donkey Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Golden Donkey (GDK) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Golden Donkey (GDK) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Golden Donkey te bekijken.

Bekijk nu de Golden Donkey prijsvoorspelling !

GDK naar lokale valuta's

Golden Donkey (GDK) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Golden Donkey (GDK) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GDK token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Golden Donkey (GDK)

Hoeveel is Golden Donkey (GDK) vandaag waard?
De live GDK prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GDK naar USD prijs?
De huidige prijs van GDK naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Golden Donkey?
De marktkapitalisatie van GDK is $ 1.36M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GDK?
De circulerende voorraad van GDK is 10.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GDK?
GDK bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GDK?
GDK zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van GDK?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GDK is -- USD.
Zal GDK dit jaar hoger gaan?
GDK kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GDK prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:12:29 (UTC+8)

Golden Donkey (GDK) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,539.35
$102,539.35$102,539.35

-0.62%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,335.13
$3,335.13$3,335.13

-4.90%

Solana logo

Solana

SOL

$157.91
$157.91$157.91

-2.21%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1935
$1.1935$1.1935

+59.66%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,539.35
$102,539.35$102,539.35

-0.62%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,335.13
$3,335.13$3,335.13

-4.90%

Solana logo

Solana

SOL

$157.91
$157.91$157.91

-2.21%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2421
$2.2421$2.2421

-1.75%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16386
$0.16386$0.16386

-0.04%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.04400
$0.04400$0.04400

+76.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01023
$0.01023$0.01023

+36.40%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00684
$0.00684$0.00684

+5.23%

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2623
$0.2623$0.2623

+424.60%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2623
$0.2623$0.2623

+424.60%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.05900
$0.05900$0.05900

+284.61%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000044955
$0.0000000044955$0.0000000044955

+221.06%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.1665
$0.1665$0.1665

+154.19%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008770
$0.000008770$0.000008770

+129.76%