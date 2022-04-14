Golden Age (GOLDEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Golden Age (GOLDEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Golden Age (GOLDEN) Informatie This is a meme and community take over (CTO). Someone else launched this on pump.fun, dumped on the holders, and now a CTO is running to take over the token. This token shows what decentralized community can do with the right narrative and the right time. Welcome to the Trump Golden Age Memecoin, an innovative token on the Solana blockchain that symbolizes a renewed vision of American greatness. Our goal is to harness the spirit of ambition, wealth, and unwavering confidence to deliver a fast, community-driven memecoin. Discover the Golden Age that awaits on Solana. Officiële website: https://thegoldenage.info/

Golden Age (GOLDEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Golden Age (GOLDEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 54.35K $ 54.35K $ 54.35K Totale voorraad: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M Circulerende voorraad: $ 998.76M $ 998.76M $ 998.76M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 54.35K $ 54.35K $ 54.35K Hoogste ooit: $ 0.0014933 $ 0.0014933 $ 0.0014933 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Golden Age (GOLDEN) prijs

Golden Age (GOLDEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Golden Age (GOLDEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GOLDEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GOLDEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GOLDEN begrijpt, kun je de live prijs van GOLDEN token verkennen!

