De live Golddigger prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GDIG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GDIG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Golddigger prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GDIG naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GDIG prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over GDIG

GDIG Prijsinformatie

Wat is GDIG

GDIG officiële website

GDIG tokenomie

GDIG Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Golddigger logo

Golddigger Prijs (GDIG)

Niet genoteerd

1 GDIG naar USD live prijs:

$0.00032409
$0.00032409$0.00032409
+2.20%1D
mexc
USD
Golddigger (GDIG) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:12:22 (UTC+8)

Golddigger (GDIG) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00135633
$ 0.00135633$ 0.00135633

$ 0
$ 0$ 0

+0.78%

+2.28%

-26.94%

-26.94%

Golddigger (GDIG) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GDIG verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GDIG hoogste prijs aller tijden is $ 0.00135633, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GDIG met +0.78% veranderd in het afgelopen uur, +2.28% in de afgelopen 24 uur en -26.94% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Golddigger (GDIG) Marktinformatie

$ 322.06K
$ 322.06K$ 322.06K

--
----

$ 322.06K
$ 322.06K$ 322.06K

993.72M
993.72M 993.72M

993,724,005.992372
993,724,005.992372 993,724,005.992372

De huidige marktkapitalisatie van Golddigger is $ 322.06K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GDIG is 993.72M, met een totale voorraad van 993724005.992372. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 322.06K.

Golddigger (GDIG) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Golddigger naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Golddigger naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Golddigger naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Golddigger naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+2.28%
30 dagen$ 0-59.49%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Golddigger (GDIG)?

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

Golddigger (GDIG) hulpbron

Officiële website

Golddigger Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Golddigger (GDIG) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Golddigger (GDIG) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Golddigger te bekijken.

Bekijk nu de Golddigger prijsvoorspelling !

GDIG naar lokale valuta's

Golddigger (GDIG) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Golddigger (GDIG) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GDIG token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Golddigger (GDIG)

Hoeveel is Golddigger (GDIG) vandaag waard?
De live GDIG prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GDIG naar USD prijs?
De huidige prijs van GDIG naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Golddigger?
De marktkapitalisatie van GDIG is $ 322.06K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GDIG?
De circulerende voorraad van GDIG is 993.72M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GDIG?
GDIG bereikte een ATH-prijs van 0.00135633 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GDIG?
GDIG zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van GDIG?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GDIG is -- USD.
Zal GDIG dit jaar hoger gaan?
GDIG kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GDIG prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:12:22 (UTC+8)

