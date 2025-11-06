GoHost (GOHOST) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.164158$ 0.164158 $ 0.164158 Laagste prijs $ 0.00521641$ 0.00521641 $ 0.00521641 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) -2.16% Prijswijziging (7D) -2.16%

GoHost (GOHOST) real-time prijs is $0.00527706. De afgelopen 24 uur werd er GOHOST verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOHOST hoogste prijs aller tijden is $ 0.164158, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00521641 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOHOST met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -2.16% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GoHost (GOHOST) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K Circulerende voorraad 1.00M 1.00M 1.00M Totale voorraad 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van GoHost is $ 5.28K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOHOST is 1.00M, met een totale voorraad van 1000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.28K.