GoGoPool (GGP) Informatie GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster GGP is an ERC20 utility token that is used for: Lowering the AVAX staking cost of a validator node

Officiële website: https://gogopool.com Whitepaper: https://docs.gogopool.com/gogopool-litepaper

GoGoPool (GGP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GoGoPool (GGP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 18.54M $ 18.54M $ 18.54M Totale voorraad: $ 19.35M $ 19.35M $ 19.35M Circulerende voorraad: $ 7.09M $ 7.09M $ 7.09M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 50.59M $ 50.59M $ 50.59M Hoogste ooit: $ 19.66 $ 19.66 $ 19.66 Laagste ooit: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Huidige prijs: $ 2.61 $ 2.61 $ 2.61 Meer informatie over GoGoPool (GGP) prijs

GoGoPool (GGP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GoGoPool (GGP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GGP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GGP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GGP begrijpt, kun je de live prijs van GGP token verkennen!

Prijsvoorspelling van GGP Wil je weten waar je GGP naartoe gaat? Onze GGP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GGP token!

