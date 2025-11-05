God The Dog (GOD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00932323$ 0.00932323 $ 0.00932323 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.89% Prijswijziging (1D) -7.20% Prijswijziging (7D) -22.32% Prijswijziging (7D) -22.32%

God The Dog (GOD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GOD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00932323, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOD met +0.89% veranderd in het afgelopen uur, -7.20% in de afgelopen 24 uur en -22.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

God The Dog (GOD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 547.64K$ 547.64K $ 547.64K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 547.64K$ 547.64K $ 547.64K Circulerende voorraad 991.33M 991.33M 991.33M Totale voorraad 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

De huidige marktkapitalisatie van God The Dog is $ 547.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOD is 991.33M, met een totale voorraad van 991326303.3210633. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 547.64K.