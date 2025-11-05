BeursDEX+
De live God The Dog prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime GOD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de GOD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

1 GOD naar USD live prijs:

$0.00055185
$0.00055185$0.00055185
-7.20%1D
USD
God The Dog (GOD) live prijsgrafiek
God The Dog (GOD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00932323
$ 0.00932323$ 0.00932323

$ 0
$ 0$ 0

+0.89%

-7.20%

-22.32%

-22.32%

God The Dog (GOD) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GOD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOD hoogste prijs aller tijden is $ 0.00932323, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOD met +0.89% veranderd in het afgelopen uur, -7.20% in de afgelopen 24 uur en -22.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

God The Dog (GOD) Marktinformatie

$ 547.64K
$ 547.64K$ 547.64K

--
----

$ 547.64K
$ 547.64K$ 547.64K

991.33M
991.33M 991.33M

991,326,303.3210633
991,326,303.3210633 991,326,303.3210633

De huidige marktkapitalisatie van God The Dog is $ 547.64K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOD is 991.33M, met een totale voorraad van 991326303.3210633. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 547.64K.

God The Dog (GOD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van God The Dog naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van God The Dog naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van God The Dog naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van God The Dog naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-7.20%
30 dagen$ 0-80.71%
60 dagen$ 0-85.89%
90 dagen$ 0--

Wat is God The Dog (GOD)?

God the dog is a community-driven meme coin on Abstract chain created by @nishseq.

God is a shy, dyslexic but full of potential dog who wants to push his boundaries, make new friends and live up to his full potential.

From birth, God was mocked for being different from his siblings. He was small, clumsy and struggled with his words. The simplest things were challenges for him, yet even when it got him down, he always bounced back.

Though he didn’t know it yet, God’s sheer grit and unique way of looking at the world became his biggest strength, a superpower that didn’t detract from his way of life, but instead enhanced it.

God was destined for great things. He was a special dog.

All because he was the pup that never gave up.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd.

God The Dog (GOD) hulpbron

Officiële website

God The Dog Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal God The Dog (GOD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je God The Dog (GOD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor God The Dog te bekijken.

Bekijk nu de God The Dog prijsvoorspelling !

GOD naar lokale valuta's

God The Dog (GOD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van God The Dog (GOD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van GOD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over God The Dog (GOD)

Hoeveel is God The Dog (GOD) vandaag waard?
De live GOD prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige GOD naar USD prijs?
De huidige prijs van GOD naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van God The Dog?
De marktkapitalisatie van GOD is $ 547.64K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van GOD?
De circulerende voorraad van GOD is 991.33M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van GOD?
GOD bereikte een ATH-prijs van 0.00932323 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van GOD?
GOD zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van GOD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van GOD is -- USD.
Zal GOD dit jaar hoger gaan?
GOD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de GOD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
God The Dog (GOD) Belangrijke updates uit de sector

11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen.

