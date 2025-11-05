GOBL (GOBL) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00001996 - $ 0.00002123
24u laag $ 0.00001996
24u hoog $ 0.00002123
Hoogste prijs ooit $ 0.00057879
Laagste prijs $ 0.00001996
Prijswijziging (1u) --
Prijswijziging (1D) +4.30%
Prijswijziging (7D) -20.92%

GOBL (GOBL) real-time prijs is $0.00002114. De afgelopen 24 uur werd er GOBL verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00001996 en een hoogtepunt van $ 0.00002123, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GOBL hoogste prijs aller tijden is $ 0.00057879, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001996 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GOBL met -- veranderd in het afgelopen uur, +4.30% in de afgelopen 24 uur en -20.92% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

GOBL (GOBL) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 10.57K
Volume (24u) --
Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 10.57K
Circulerende voorraad 500.00M
Totale voorraad 500,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van GOBL is $ 10.57K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GOBL is 500.00M, met een totale voorraad van 500000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 10.57K.