Goatseus Poppimus (POPGOAT) Informatie 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀 🐐 Goatseus Poppimus is the ultimate community-driven token on Solana, merging the tenacity of a goat with the wisdom of Zeus and the pop-culture energy of modern cryptos. Built to conquer block by block, Goatseus empowers users through NFTs, dynamic staking, and rewards. Airdrop events make early adopters kings, while Poppimus holders enjoy exclusive access to Goat-themed digital collectibles, voting rights on future project features, and an evolving roadmap that ensures constant innovation. As Goatseus storms forward, join a movement where resilience meets ambition, and every ‘Bhaa!’ echoes through the blockchain! 🚀 Officiële website: https://www.popgoat.click Koop nu POPGOAT!

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Goatseus Poppimus (POPGOAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 20.89K $ 20.89K $ 20.89K Totale voorraad: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M Circulerende voorraad: $ 997.98M $ 997.98M $ 997.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 20.89K $ 20.89K $ 20.89K Hoogste ooit: $ 0.00372407 $ 0.00372407 $ 0.00372407 Laagste ooit: $ 0.00001418 $ 0.00001418 $ 0.00001418 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Goatseus Poppimus (POPGOAT) prijs

Goatseus Poppimus (POPGOAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Goatseus Poppimus (POPGOAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal POPGOAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel POPGOAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van POPGOAT begrijpt, kun je de live prijs van POPGOAT token verkennen!

