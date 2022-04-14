goatseglebe (GLEBE) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in goatseglebe (GLEBE), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

goatseglebe (GLEBE) Informatie Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat Goatseglebe was requesting a community to make a meme that ultimately balances out $Goat as a character. Essentially they are counterparts with one another. $Glebe and $Goat were meant to be paired as one being a spearheaded leader type ( $GOAT ) and the other being a discovery of lore, religion, and societal changing ideology ( $GLEBE ) This continues to go deeper as the rabbit trail thickens. To keep it simple @truth_terminal wanted to create a cult religion backed by the character $Glebe who is in essence the $Goat Officiële website: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721552939-scenario-terminal-of-truths-txt Koop nu GLEBE!

goatseglebe (GLEBE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor goatseglebe (GLEBE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 12.56K $ 12.56K $ 12.56K Totale voorraad: $ 993.85M $ 993.85M $ 993.85M Circulerende voorraad: $ 993.85M $ 993.85M $ 993.85M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 12.56K $ 12.56K $ 12.56K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over goatseglebe (GLEBE) prijs

goatseglebe (GLEBE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van goatseglebe (GLEBE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GLEBE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GLEBE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GLEBE begrijpt, kun je de live prijs van GLEBE token verkennen!

Prijsvoorspelling van GLEBE Wil je weten waar je GLEBE naartoe gaat? Onze GLEBE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GLEBE token!

