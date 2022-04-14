GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in GOAT GAINS (GGAINS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

GOAT GAINS (GGAINS) Informatie Goat Gains operates by deploying an AI agent designed to monitor the meme coin landscape. This agent analyzes real-time data to identify meme coins with high liquidity and transaction volumes. By interacting with these coins, the AI agent collects transaction fees, which are then redistributed to $GGAINS token holders proportionally. This mechanism allows holders to benefit from the volatile yet lucrative meme coin market without active trading. Officiële website: https://gainsgoat.xyz/

GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GOAT GAINS (GGAINS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K Totale voorraad: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M Circulerende voorraad: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.95K $ 10.95K $ 10.95K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over GOAT GAINS (GGAINS) prijs

GOAT GAINS (GGAINS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van GOAT GAINS (GGAINS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GGAINS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GGAINS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GGAINS begrijpt, kun je de live prijs van GGAINS token verkennen!

Prijsvoorspelling van GGAINS Wil je weten waar je GGAINS naartoe gaat? Onze GGAINS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van GGAINS token!

