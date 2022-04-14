GoAsk (ASK) Tokenomie
GoAsk (ASK) Informatie
Onboarding the next million to crypto through AI-powered education.
Welcome to GoAsk, your AI-powered gateway to knowledge, support, and guidance — built for the next generation of internet users. Whether you're a crypto trader, developer, founder, or simply curious, GoAsk gives you immediate access to expert agents in real time.
This section will help you understand:
What GoAsk is all about
Why this platform matters right now
The mission and long-term vision behind the project
Explore each part below to dive deeper into the foundation of GoAsk.
Delivering a single source of truth through a conversational experience that feels human & natural.
GoAsk (ASK) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor GoAsk (ASK), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
GoAsk (ASK) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van GoAsk (ASK) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal ASK tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel ASK tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Nu je de tokenomie van ASK begrijpt, kun je de live prijs van ASK token verkennen!
Prijsvoorspelling van ASK
Wil je weten waar je ASK naartoe gaat? Onze ASK prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.
Waarom zou je voor MEXC kiezen?
MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.