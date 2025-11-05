Go Rest Offline (GROF) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 24u laag $ 0 24u hoog Hoogste prijs ooit $ 0.0059774 Laagste prijs $ 0 Prijswijziging (1u) +0.18% Prijswijziging (1D) +0.18% Prijswijziging (7D) -25.40%

Go Rest Offline (GROF) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er GROF verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De GROF hoogste prijs aller tijden is $ 0.0059774, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is GROF met +0.18% veranderd in het afgelopen uur, +0.18% in de afgelopen 24 uur en -25.40% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Go Rest Offline (GROF) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 88.54K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 118.44K Circulerende voorraad 747.53M Totale voorraad 999,974,194.172062

De huidige marktkapitalisatie van Go Rest Offline is $ 88.54K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van GROF is 747.53M, met een totale voorraad van 999974194.172062. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 118.44K.